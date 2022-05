Maske, Impfen, Grüner Pass: Was ab morgen wichtig ist

Aufrecht bleiben wird sie jedoch in "besonders vulnerablen Settings" wie Krankenanstalten, Kuranstalten und sonstige Orten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden, sowie in Alten- und Pflegeheimen. Auch in der mobilen Pflege (außer im Behindertenbereich) bleibt die Maskenpflicht erhalten.

Gibt es in Apotheken medizinische Dienstleistungen wie Coronatests, herrscht wie auch in Arztpraxen eine FFP2-Pflicht.

In Wien geht Bürgermeister Michael Ludwig weiter seinen eigenen Weg und behält die Maskenpflicht zumindest in öffentlichen Verkehrsmitteln, Arztpraxen und Apotheken bei. Wer also nach Wien pendelt oder auf einen Besuch in die Bundeshauptstadt fährt, muss beim Passieren der Wiener Stadtgrenze die Maske aufsetzen.

Zur Pflicht wird die Maske laut Gesundheitsministerium wohl im Herbst wieder, bei steigenden Fallzahlen sei dies aber auch davor möglich.