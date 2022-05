BA.4 und BA.5 weiter auf dem Vormarsch

Die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 breiten sich in Österreich immer weiter aus. Der Anteil der beiden Subtypen liegt aktuell bei neun bis zehn Prozent, zeigen Abwasseranalysen.

„Wenn man sich anschaut, welchen Wachstumsvorteil diese Subvarianten haben, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Prozentsatz sich jede Woche verdoppeln könnte“, so Immunologe Andreas Bergthaler von der MedUni Wien gegenüber Ö3-Radio.

Setzt sich der bisherige Verlauf der beiden Subvarianten weiter so fort, könnten sich BA.44 und BA.5 in ungefähr einem Monat durchsetzen und zum dominanten Virustyp in Österreich werden.

Ob das dann einen starken Anstieg an Neuinfektionen nach sich zieht, wie es derzeit etwa in Portugal der Fall ist, bleibt offen. Entsprechend könnte der Sommer über ruhig verlaufen, ebenso könnte es schon im Sommer die nächste Welle geben.