Debatte, wie gut Schweden den "Sonderweg" gemeistert hat

Die WHO stützt sich auf die sogenannte Übersterblichkeit – die Schätzung umfasst sowohl verstorbene Corona-Infizierte als auch Menschen mit anderen Krankheiten oder Verletzungen, die wegen Überlastung der Gesundheitssysteme nicht behandelt werden konnten.

Laut Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin an der Johannes-Kepler-Universität Linz, steht Schweden besser da als Österreich, wie er in der Tageszeitung Presse erläutert. So betrug die Übersterblichkeit in Österreich bis Anfang Mai 2022 neun Prozent, in Schweden hingegen fünf Prozent: In Österreich sind bisher 2.200 Menschen pro einer Million Einwohner an Covid-19 gestorben, in Schweden 1.868, wie aus der Plattform "Our World in Data" hervorgeht.

"Diese Beobachtung verdeutlicht, dass Schweden das Risiko von Anfang an anders kalkulierte“ und flexibel auf die Pandemie reagierte, gewissermaßen von Welle zu Welle seine Strategie anpasste. Österreich ging anfangs einen geschickteren Weg, leistete sich aber später Fehler, so der Mediziner.

Fünfter Stich

Dass eine Herdenimmunität ohne hohe Impfquote erreichbar sei, glaubt Schwedens Regierung nicht mehr. Alle Erwachsenen dürfen sich eine vierte Impfung holen – der fünfte Stich wird Senioren empfohlen.