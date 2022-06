Rechnungshof: Regierung hat im ersten Coronajahr versagt

Abweichende Zahlen schürte Unglaubwürdigkeit

Auch zwischen Gesundheits- und Innenministerium kam es zu Doppelgleisigkeit, was wiederum zu einem Chaos in den Coronazahlen führte. So hat das Innenministerium selbstständig Coronazahlen erhoben, obwohl das in der Verantwortung des Gesundheitsministeriums lag, welches wiederum eigene Zahlen erhoben hat. Das Ergebnis der Parallelerhebung waren voneinander abweichende Zahlen, die Glaubwürdigkeit sowie Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung unterminierte und ein evidenzbasiertes Handeln erschwerte, heißt es von den Prüfern.

Zu wenige Taten in Personalnot

Zudem wird moniert, dass die Regierung bislang zu wenig Lehren aus den vergangen Pandemiejahren gezogen hat und sich daher auch nicht ausreichend auf künftige Krisen vorbereitet. Das Epidemiegesetz sei veraltet, Schlüsselfunktionen, wie die "Generaldirektion für öffentliche Sicherheit" wurden zu spät nachbesetzt. "In Kombination mit der mangelhaften Personalausstattung in den Fachabteilungen des Bereichs Öffentliche Gesundheit führte dies zu einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Gesundheitsministeriums." Auch jetzt würde bei der Personalsituation zu wenig gemacht, "der Rechnungshof kann nicht nachvollziehen, warum die Bundesregierung die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nicht nutzte, um auf eine Ausnahmesituation wie die COVID-19-Pandemie mit entsprechender Flexibilität bei der Planstellenbewirtschaftung zu reagieren".

Empfehlungen für künftige Krisen

Der Rechnungshof empfiehlt, das veraltete Epidemiegesetz zu modernisieren. Dabei soll die Zusammenarbeit der Behörden untereinander deutlich detaillierter geregelt werden. Dazu brauche es einen "rechtlichen Rahmen für einen Krisenmechanismus mit klaren Abläufen und Verantwortlichkeiten sowohl für die erforderlichen Maßnahmen als auch für deren Kommunikation nach außen", mahnen die Prüfer.