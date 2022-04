Corona - Ex-Gesundheitsminister Anschober veröffentlicht Buch

Dass er ein Buch schreiben will, hatte der 61-Jährige schon bei seinem Rücktritt angekündigt - am Montag ist das sprachlich niederschwellig gehaltene Werk nun tatsächlich erschienen. Es handle sich nicht um eine "Abrechnung", schreibt Anschober, sondern um den "Beginn einer Aufarbeitung", die ihm auch selbst gut getan habe. Das Buch soll Einblicke geben, wie Entscheidungen von Politikern vorbereitet und getroffen wurden, und auch, was aus seiner Perspektive abseits der medialen Berichterstattung passiert ist. Anschober beschreibt etwa, wieso er sich dank Landeshauptleuten und Bürgermeistern wie "Sisyphos" fühlte, als es um die Verhängung neuer Maßnahmen ging.