Anschober: „Brauchen weniger Klein-Klein und mehr Bundeskompetenz“

Warum ist die Teilung des Ministeriums nie passiert? Das hätte jeder verstanden ...

Wir haben mit einer Taschenlampe in einen Nebel hineingeleuchtet. Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Niemand hätte sich gedacht, dass die Pandemie zwei Jahre dauert: Deswegen wurde das nie angedacht.

Jetzt weiß ich immer noch nicht: Woran scheitern die Gesundheitsminister in Österreich?

Ich gebe im Buch auch einen Blick hinter die Kulissen, um zu zeigen: Es ist nicht nur der Gesundheitsminister entscheidend. In der Pandemie spielten auch die Zeitpunkte eine große Rolle. Das ist große Unterschied zu anderen Entscheidungen in der Politik. Da spielt es keine Rolle, ob ein Gesetz oder eine Reform ein oder zwei Tage später in Kraft tritt. Bei der Pandemie hat jeder Tag entschieden und hatte Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen. Es ist eine Regierungsentscheidung inklusive der Länder. Das ist das Mühsame. Für die Zukunft brauchen wir weniger Klein-Klein und mehr Bundeskompetenz. Und es sollten mehr Kompetenzen auf EU-Ebene wandern. Es braucht eine Grundstrategie, die auf EU-Ebene entschieden werden sollte.

Waren die Landeshauptleute die größte Hürde?

Wenn ein Salzburger 100 Kilometer fährt, dann hat er in alle Richtungen unterschiedlichste Maßnahmen. Da wären die Landeshauptleute gut beraten, auch einmal größer zu denken, und die Herausforderung gemeinsam anzugehen. Die Länder sind super in der Umsetzung. Aber für den Herbst müssen wir wieder an einheitliche, bundesweite Maßnahmen denken.