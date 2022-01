Anschober: Als sich das Arbeitsklima mit Kurz "gedreht hat"

Im Interview mit ATV hat Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober Einblicke in seine Gef├╝hlswelt offenbart. Von der ├ľVP-Chat- und Inseratenaff├Ąre habe er zuerst auf Twitter gelesen. "Die Kultur, die da sichtbar geworden ist, da hab ich mir gedacht: Das kann nicht sein, das ist unm├Âglich", so Anschober. F├╝r ihn sei es eine logische Konsequenz gewesen, dass der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz zur├╝cktrete.

Auf die Zusammenarbeit mit Kurz blickte Anschober mit gemischten Gef├╝hlen zur├╝ck. "Die ersten Monate, muss ich echt sagen, das war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit." Kurz habe konsequent mit ihm gemeinsam gehandelt. "Und dann hat sich das irgendwann einmal gedreht und ich bin bis heute nicht wirklich draufgekommen, warum das so gewesen ist." Eine gewisse Vermutung habe er aber: "Dass war mir schon klar, dass Sebastian Kurz immer ein Politiker war, der sehr auf Umfragen h├Ârt." Auch t├╝rkise Kurswechsel in pandemischen Fragen h├Ątten es ihm nicht immer einfach gemacht: "Eine harte Linie im Bereich der Pandemiebek├Ąmpfung ist nicht mehr so popul├Ąr gewesen."

Einen Kaffee mit Kurz werde er aber "sicher nachholen". Es seien ja "keine Br├╝cken abgebrochen oder so", meinte Anscchober.

Lob f├╝r das neue Duo

Lob hatte Anschober hingegen f├╝r Bundeskanzler Karl Nehammer (├ľVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Gr├╝ne) ├╝brig. Beide w├╝rden es verstehen, mit "dem Kopf des anderen" zu denken. "Es braucht in der Bek├Ąmpfung der Pandemie ja vor allem auch Vertrauen", so Anchober. Sein Eindruck sei, dass sich Nehammer und Kolger dieses Vertrauen nun "wieder erarbeiten". "Ich glaube, dass das ├ľsterreich guttun wird, dass es die Chance ist f├╝r einen Neuanfang."

Ist f├╝r Anschober ein Neuanfang in der Politik denkbar, etwa als Bundespr├Ąsident? "Ich halte von dieser Auschlie├čeritis, die wir teilweise haben, gar nichts", so der Ex-Minister. Niemand k├Ânne sagen, was in f├╝nf oder sieben Jahren im Leben der Fall sei.