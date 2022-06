Vierte Covid-Impfung: Noch vor dem Sommer oder erst im Herbst?

Impfzertifikate

64 % der gesamten Bevölkerung (5.740.324 Menschen) haben ein aktives

Impfzertifikat

Mindestabstand

Eine 4. Impfung ist frĂĽhestens vier Monate nach der 3. Impfung empfohlen.

Eine Genesung zählt ab 23. 8. nicht mehr als Ersatz einer Impfung. „Weil wir mittlerweile wissen, dass eine Genesung mit der oft leichteren Omikron-Variante keinen guten Schutz bietet“, so Chief Medical Officer Katharina Reich

Impfkampagne

Derzeit wird an der Impflogistik fĂĽr den Herbst gearbeitet. Logistisch ist Ă–sterreich in der Lage im Monat 2,5 Millionen Menschen zu impfen. Am 8. 6. wurden 3.122 Impfungen verabreicht