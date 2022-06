Infektiologe Wenisch: Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen

Kaum ein Arzt hat während der Pandemie so viel Berühmtheit und Sympathiepunkte gesammelt wie er: Christoph Wenisch ist Infektiologe in der Klinik Favoriten und blickt im Interview auf Covid und auch auf neue Herausforderungen.

KURIER: Herr Dr. Wenisch, sind Sie „pandemüde“?

Wenisch: Im privaten Bereich vielleicht ein bisschen. Im Beruf war und ist bei mir natürlich ohnehin immer was los – und das schon immer im Ganzkörperanzug.

Ihr rechter Arm ist äußerst bekannt: Das Foto, als Ihnen als einer der Ersten in Österreich die Covid-Impfung verabreicht wurde, hat es u. a. auch in die „New York Times“ geschafft.

Ja, das war ein Gänsehaut-Moment! Und zwar ein positiver. Ich hab gedacht: Jetzt haben wir es geschafft! Dann ist es aber doch anders gekommen, als erwartet.

Seit Pandemiebeginn waren Sie sehr viel im Einsatz. „Wir machen keine Urlaube oder schlafen im Sommer, wie es der Politik vorgeworfen wird“, haben Sie einmal gesagt. Wie sieht es derzeit aus? Haben Sie wieder mehr Freizeit und wie verbringen Sie diese?

Ein bisschen Urlaub hab ich mir in der Zwischenzeit gegönnt und das war auch bitter nötig. Den letzten Sonntag habe ich bei der Challenge in St. Pölten (Triathlon mit 1,8 km Schwimmen, dann 90 km Rad und dann 21,1 km Laufen) verbracht – eine Leidenschaft von mir und das Training dazu ist ein perfekter Ausgleich zur Arbeit in der Klinik.