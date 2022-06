Long Covid: Was Betroffene anderen Erkrankten empfehlen

Tipps auf Twitter

Eine Allgemeinmedizinerin aus Ostfriesland in Deutschland startete nun einen Thread auf Twitter, in dem sie Long Covid Betroffene dazu aufruft, ihre Tipps f√ľr andere Erkrankte zu posten. "Was hat Euch geholfen? Was Eure Situation verbessert? Was h√§ttet Ihr gerne schon zu Beginn von Euren √Ąrzten geh√∂rt?", schreibt die Medizinerin.