Eine ganz neue Untersuchung der Columbia Universität in New York kam jetzt ebenfalls zu der Erkenntnis, dass die Nervenzellen intakt sind, sie aber weniger Rezeptoren haben, um Geschmacksmoleküle zu erkennen.

Warum der eine Geruchsverlust erleidet und der andere nicht, könnte an einer kürzlich entdeckten speziellen genetischen Mutation liegen: Sie führt zur Bildung von Proteinen, die Geruchsmoleküle aus der Nase entfernen, sobald diese entdeckt werden. Wie aber das Coronavirus mit diesen Genen interagiert und wie es diese Proteine offenbar aktiviert, ist noch ungeklärt.

Hinweise gibt es auch auf anhaltende Veränderungen in der Gehirnstruktur bei Menschen mit Geruchsverlust. 785 Personen in Großbritannien hatten in größerem zeitlichen Abstand zwei Gehirn-Scans. 400 erkrankten zwischen beiden Terminen an Covid-19. Bei diesen Personen konnten die Forscher verschiedene Veränderungen in der Gehirnstruktur wahrnehmen, darunter auch im Geruchszentrum.

Der Grund dafür ist nicht eindeutig geklärt, aber die fehlende Geruchsempfindung könnte eine Ursache sein. "Wenn die Nase weniger Input bekommt, baut das Gehirn ab", sagt die Genetikerin Danielle Redd vom Monell Center in Philadelphia.

Hoffnung auf neue Therapien

Hauptsächliche Therapie derzeit ist Geruchs-Training mit verschiedenen Düften. Allerdings: "Diese Methode scheint nur bei Menschen mit einem teilweisen Geruchsverlust zu funktionieren", sagt Reed.

Für die anderen ist man nach wie vor auf der Suche nach effektiven Therapien: Eine Hoffnung waren cortisonhaltige Nasensprays zur Entzündungslinderung.Von Covid-19 ausgelöste Entzündungen könnten zumindest ein Mitauslöser des Geruchsverlusts sein. Bisherige Studien zeigten aber keinen positiven Effekt.

Ein anderer Ansatz könnte eigenes, mit Blutplättchen (Thrombozyten) angereichertes Blutplasma sein, das von jeweiligen Patienten gewonnen wird. Kleine Studien zeigten bei einem Teil der Teilnehmer Verbesserungen des Geruchssinns, wenn das Plasma in die Nasen injiziert wurde. Bisher sind die Teilnehmerzahlen zu klein, größere Untersuchungen sind im Laufen. Eine weiterer Ansatz könnte Vitamin A sein, hier gibt es erste Hinweise auf eine gewisse Wirksamkeit bei anderen Formen des Geruchsverlusts.