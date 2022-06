Hepatitis-Fälle bei Kindern wohl Folge von Covid-Infektion

Fazit der Studie: Bei der Hepatitis könnte es sich entweder um eine postinfektiöse Immunreaktion wie Pims handeln oder eine Dysregulation des Immunsystems, die durch eine vorherige Infektion mit SARS-CoV-2 eine Anfälligkeit auf andere Infektionserreger wie Adenoviren bewirken könnte. (Sie können die Studie hier auf Englisch nachlesen.)

Zu wissen, wie das Leberversagen ausgelöst wird, hat einen direkten Einfluss auf die Therapie und die Wahl der Medikamente. Deepti Gurdasani, Epidemiologin an der Queen Mary Universität in London, auf Twitter: "Kinder wurden in vielen Teilen der Welt höchstwahrscheinlich unzureichend behandelt. Einige müssen jetzt mit Transplantationen leben, die sie möglicherweise nicht benötigt hätten. Einige starben. Und denken Sie nicht, dass eine Lebertransplantation eine gute Entscheidung für diese Kinder war: Die Lebenserwartung ist reduziert. 75 Prozent der Kinder, die eine Lebertransplantation haben, überleben 15-20 Jahre. Die Verhinderung würde einen großen Unterschied für diese Kinder und ihre Familien ausmachen."