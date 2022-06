Aus für Impfpflicht sinnvoll?

Bis jetzt war die Impfpflicht zwar via Gesetz verankert, aber per Verordnung ausgesetzt. Nun soll sie ganz abgeschafft werden. Warum die Regierung jetzt so entschieden hat, hört ihr im heutigen daily. Außerdem teilt Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter seine Einschätzung zum Aus der Impfpflicht und erklärt, was das für uns für den Herbst bedeutet und wie es mit der derzeitigen Sommerwelle weitergehen wird.