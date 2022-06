Hochsaison für Hand-Mund-Fuss-Krankheit: Das müssen Sie wissen

Schwimmbäder als Übertragungsort

So sind etwa ungewaschene Hände und enger Kontakt hilfreich bei der Übertragung, was sich vor allem bei Kindern im Kindergartenalter zeigt. "Die Krankheit tritt in allen Altersgruppen auf, besonders bei Kindergartenkindern", erklärt Voitl. "Erwachsene können es auch bekommen, aber in der Regel mit einem sehr milden Verlauf. Es ist schon eher eine Kinderkrankheit."

Auch Schwimmbäder sind ein beliebter Übertragungsort - vor allem, weil die Symptome oft unbemerkt bleiben und sich das Virus somit munter weiterverbreiten kann. "Gerade wenn es heiß ist und man schwimmen geht, sollten Kinder daher viel trinken", rät der Kinderarzt.

Symptome meist mild

Die Infektion mit der Hand-Mund-Fuss-Krankheit wird meistens erst dann bemerkt, wenn die Kinder Probleme mit den Bläschen im Mund haben und nicht essen oder trinken wollen. Gegen die unangenehmen Bläschen können Kinderärzte schmerzstillende Mittel verschreiben.

In seltenen Fällen tritt bei den Betroffenen Fieber auf, meistens verläuft die Erkrankung aber symptomarm, betont Voitl. "Insgesamt dauert die Infektion ein bisschen mehr als eine Woche und dann ist es erledigt. "Es gibt kaum Komplikationen und auch keine Probleme für Schwangere. Damit ist es zum Glück eine der harmlosen Erkrankungen, aber sie ist auf jeden Fall lästig."