Affenpocken: Lässt sich die globale Ausbreitung noch stoppen?

Es handelt sich quasi um die höchste Alarmstufe der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Unmittelbare praktische Konsequenzen hat das nicht. Allerdings sollen die Regierungen dadurch aufgerüttelt werden, wachsam zu sein und sich auf eine weitere Häufung der Fälle vorzubereiten - weil in diesem Fall die WHO nicht davon ausgehen würde, dass der derzeitige Ausbruch bald zu Ende ist.

Ende Mai begann diese bisher größte internationale Ausbreitung der vorerst noch Affenpocken genannten Erkrankung - die WHO überlegt eine Änderung des irreführenden Namens. Laut der Datenplattform "Our World in Data" gab es bis Dienstag, 21.6., 3.157 bestätigte Fälle weltweit. 794 davon alleine in Großbritannien, 469 in Deutschland, 304 in Portugal, 142 in den USA und 95 in den Niederlanden. Ein Todesfall ist laut WHO bestätigt.

Und immer neue Länder melden Fälle, zuletzt am Montag Australien und am MIttwoch Singapur und Südkorea. Das Epizentrum des Ausbruchs bleibt aber Europa, sagt kürzlich WHO-Europadirektor Hans Kluge.

Was sind Affenpocken eigentlich?

Affenpocken sind eine Viruserkranung, verursacht durch Affenpockenviren. In den Regionen Zentral- und Westafrikas, wo die Krankheit immer wieder auftritt und endemisch ist, ist das Virus in Nagetieren verbreitet, z. B. Hörnchen oder Ratten. Anders als die 1979 ausgerotteten klassischen Pocken verläuft diese Erkrankung in der Regel deutlich milder.

Woher kam der Name Affenpocken eigentlich?

"Der Name Affenpocken rührt daher, dass 1958 bei Affen, die für Forschungszwecke in Gefangenschaft gehalten wurden, eine pockenähnliche Erkrankung auftrat, die in Folge dann Affenpocken (Monkeypox) genannt wurde", schreibt die Virologin Monika Redlberger-Fritz in der Virusepidemiologische Information. Affen und generell Primaten stellen wahrscheinlich einen Fehlwirt dar, sind also eine Sackgasse für das Virus.

Wie viele Fälle gibt es bisher in Österreich?

Bisher sind elf Fälle in Österreich bestätigt. Betroffen sind Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren.

Wie steckt man sich?

Das Gesundheitsministerium listet in einem Informationsblatt fünf zentrale Möglichkeiten auf:

Direkter Kontakt mit dem Ausschlag von Affenpocken-Infizierten (z. B. Bläschen, Schorf)

Direkter Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Affenpocken-Infizierten

Direkter Kontakt mit Schleimhäuten von Affenpocken-Infizierten

Tröpfcheninfektion bei direktem engen Kontakt von längerer Dauer

Direkter Kontakt mit Virus-kontaminierten Objekten (z.B. Bettwäsche, Kleidung)

Welche Symptome treten auf?

Nach einer Inkubationszeit von 7-21 Tagen (meist 10 bis 14 Tage) kommt es zu plötzlich einsetzendem Fieber (38,5 - 40, 5 Grad Celsius), starken Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Husten, Unwohlsein und einem starken Schwächegefühl, schreibt Redlberger-Fritz. Manchmal treten im Frühstadium auch Durchfälle auf. Sehr häufig sind auch Lymphknotenschwellungen. "Nach einer Dauer von 2-3 Tagen kommt es dann zum Übergang in das eruptive Stadium mit einem Schleimhautausschlag im Mund-Rachenraum und einem Hautausschlag vor allem im Gesicht, auf den Händen und Unterarmen." Auch im Genitalbereich kann es zu Hautveränderungen kommen.

"Erst kommt es zu einer Rötung, die sich zu Papeln (Knötchen) und in weiterer Folge zu Pusteln und Bläschen entwickeln." Diese verkrusten schließlich und heilen ab.

Welche Rolle spielen Sexualkontakte?

Die große Mehrheit der Betroffenen sind derzeit Männer, die Sex mit wechselnden männlichen Sexualpartnern (MSM) haben. "Das Virus ist möglicherweise in stark vernetzte sexuelle Netzwerke der MSM-Gemeinschaft eingedrungen, wo es sich auf eine Weise ausbreiten kann, wie es in der Allgemeinbevölkerung nicht möglich ist", schrieb kürzlich der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt im Wissenschaftsmagazin Science - der KURIER berichtete. Laut dem deutschen Mediziner Christian Hoffmann lasse sich unter Männern, die Sex mit Männern haben, eine klare Risikogruppe identifizieren: "Solche, die wirklich viele unterschiedliche und riskante Sexualkontakte haben", erklärte er in einem Spiegel-Interview.