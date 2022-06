Warum Affenpocken oft Männer betreffen, die Sex mit Männern haben

Verzerrtes Bild?

Forscher der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA) baten beispielsweise Patienten, Fragebögen auszufüllen. Von den 152, die den Fragebogen ausfüllten, gaben 151 an, MSM zu sein, schrieb das Team in einem am 10. Juni veröffentlichten technischen Briefing, ein Patient verweigerte die Antwort. In anderen Ländern wurden ähnliche Muster beobachtet.

Das könnte ein verzerrtes Bild ergeben: "MSM haben ein besseres Verhältnis zu Ärzten als heterosexuelle Männer", sagt Lilith Whittles, eine Expertin für Infektionskrankheiten am Imperial College London, was bedeuten könnte, dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Symptome melden und sich auf das Virus testen lassen. "Ich weiß nicht, ob wir unbedingt genug in heterosexuellen sozialen Netzwerken suchen, um zu dem Schluss zu kommen, dass es sich nicht um ein breiteres Problem handelt", sagt Boghuma Titanji, ein Virologe an der Emory University, der in einer Klinik für sexuelle Gesundheit arbeitet.

Die meisten Forscher halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass ein solcher "Erfassungsfehler" das auffällige Muster erklären kann. Zwar haben einige Affenpocken-Patienten leichte Infektionen, die übersehen oder falsch diagnostiziert werden können, doch andere haben sehr charakteristische Hautausschläge und quälende Schmerzen, die einen Krankenhausaufenthalt zur Schmerzbehandlung erfordern. Wenn viele Menschen außerhalb der MSM-Gemeinschaft erkrankt wären, würden sie jetzt mehr in den Statistiken auftauchen.