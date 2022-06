Erfolg mit mRNA-Impfung: Die neuen Ansätze in der Krebstherapie

Diese Krebs-Impfstoff-Studie (siehe auch unten) war einer der Höhepunkte beim US-Krebskongress ASCO in Chicago. „Dieser hat uns gezeigt, dass es trotz der Pandemie in den vergangenen mehr als zwei Jahren deutliche Fortschritte in der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen gegeben hat“, so Hilbe. Die Forschung an den Krebs-Impfungen ist dabei aber nur ein Teil.