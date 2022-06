"Wenn man die Infektionen weiter nach hinten schiebt durch sehr konservative Maßnahmen (wie Maskentragen, Anm.), dann hat man halt weiter hinten im Winter, wo der Infektionsdruck und die Infektionswahrscheinlichkeit größer ist, noch mehr Fälle", sagte kürzlich der deutsche Epidemiologe Klaus Stöhr.

Die Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien sieht das anders: "Eine Infektion jetzt ist keine Garantie, dass es im Herbst nicht wieder zu einer Ansteckung kommt. Wir wissen nicht, welche Varianten im Herbst zirkulieren und ob vorangegangene Infektionen überhaupt einen Schutz bieten werden." Auch innerhalb der Omikron-Subvarianten habe man schon bisher gesehen, dass eine Infektion etwa mit BA.1 keinen ausreichenden Schutz vor BA.4 und BA.5 biete, man sich also neuerlich mit einer anderen Omikron-Subvariante infizieren könne.

Keine anhaltende Immunität

Hinzu komme noch, dass Omikron-Infektionen vielfach keine anhaltende Immunität bringen: "Personen, die vor ihren drei Impfungen eine Infektion mit dem Ursprungsvirus hatten, haben bei einer Folgeinfektion mit Omikron nach den Impfungen stark abgeschwächte neutralisierende Omikron-Antikörper im Vergleich zu Geimpften, die zuvor keine Infektion hatten." Es sei also nicht immer garantiert, dass eine hybride Immunität (Impfungen plus Infektion) den besten Schutz biete.

Eine lang anhaltende Immunität sei auch deshalb nicht sehr wahrscheinlich, weil sich das Virus weiterentwickle: "Neue Varianten oder Subvarianten sammeln Mutationen an jenen Stellen des Virus an, die dazu führen, dass die gegen frühere Varianten gebildeten Antikörper die neue Variante nicht mehr so gut erkennen und damit wieder Neuinfektionen möglich werden."