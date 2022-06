Corona-Impfung für Kleinkinder: So ist die Lage in Österreich

Ab 21. Juni können in den USA auch Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden – das entschied die Gesundheitsbehörde CDC am vergangenen Wochenende. Bisher war nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren zugelassen, der Impfstoff von Moderna für US-Bürger ab 18 Jahren. Nun können die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna bei der neuen Altersgruppe – 18 Millionen Kleinkinder leben in den USA – zum Einsatz kommen.

Die Impfstoffschemata der beiden Hersteller sind unterschiedlich: Bei Moderna handelt es sich um zwei Impfstoff-Dosen mit je 25 Mikrogramm mRNA, die im Abstand von 28 Tagen gespritzt werden, d. h. je ein Viertel der für Erwachsene vorgesehenen Dosis. Bei Pfizer setzt man bei Kindern unter fünf Jahren auf drei Stiche zu je 3 Mikrogramm mRNA, je ein Zehntel der Erwachsenendosis. Bei Kindern unter zwei Jahren sind hier voraussichtlich zwei Stiche ausreichend.

US-Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung einen „riesigen Schritt nach vorn im Kampf unseres Landes gegen das Virus“. Für die Eltern in den USA, wo die Zahlen gerade wieder am Steigen sind, sei dies ein Tag der Erleichterung. Sie könnten nun damit beginnen, Termine in Kinderarztpraxen, Kinderkrankenhäusern und Apotheken zum Impfen zu vereinbaren.