Corona: Warum sich US-Experten für den Kleinkinderimpfstoff aussprechen

Laut Experten der US-Gesundheitsbehörde CDC haben mehr als die Hälfte der Kleinkinder, die mit Covid-19 stationär in einem Spital behandelt werden müssen, keine chronische Grunderkrankung, die ihr Risiko erhöht hätte - trotzdem erkrankten sie schwer an Covid. Im vergangenen Winter waren in den USA auch mehr jüngere Kinder in Spitalsbehandlung als ältere und Jugendliche, und sie hatten zumindest gleich schwere Erkrankungsverläufe. Laut den FDA-Experten sind in den USA 442 Kinder unter fünf Jahren an Covid-19 gestorben, in der Schweinegrippe-Pandemie 2009/2010 waren es 78.

"Es gibt so viele Eltern, die diesen Impfstoff ganz dringend für ihre Kinder wollen", sagt Jay Portnoy, Professor für Pädiatrie an der Universität von Missouri. "Ich denke, wir schulden es ihnen, ihnen die Wahlmöglichkeit zu geben." Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb auf Twitter von einer guten Nachricht für Eltern.