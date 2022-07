Wer soll sich wirklich jetzt schon zum vierten Mal impfen lassen?

Der Pharmakologe Markus Zeitlinger von der MedUni Wien sagt, wer zu jeder Zeit den maximalen Immunschutz wolle, der solle sich jetzt ein viertes Mal impfen lassen, unabhängig vom Alter - Kinder ausgenommen. "Es gibt keinen Grund, sich jetzt nicht die vierte Dosis zu holen." Das Risiko schwerer Erkrankungen sinke dadurch weiter. Medizinisch spreche nichts dagegen, sich im Juni und dann bereits im Oktober wieder impfen zu lassen: "Das zeigen die Daten aus Israel, wo nach vier Monaten geboostert wurde. Nur kürzer sollte es nicht sein."

Die Entscheidung für oder gegen die vierte Impfung schon jetzt hängt bei gesunden Jüngeren also auch sehr vom individuellen Verhalten ab?

Ja. "Wer also viel reist und viele Kontakte hat, muss neben seinem Alter auch diese Faktoren in seine Entscheidung für eine frühere oder spätere vierte Impfung einbeziehen. Es spricht also nichts dagegen, sich in einem solchen Fall auch schon jetzt die vierte Impfung verabreichen zu lassen, wenn man jünger als 65 Jahre alt ist. Trotzdem halte ich es nicht für gut, dass bei diesen Überlegungen die Maske in den Hintergrund geraten ist", betont Wiedermann-Schmidt. "Persönlich halte ich es für vernünftiger, je jünger man ist, sich eher erst nach dem Sommer ein viertes Mal impfen zu lassen. Denn dann hat man auch einen Schutz für den Winter."

Infektiologe Christoph Wenisch hat sich für die vierte Impfung schon jetzt entschieden: "Ich hab einen Ironman vor mir , ich mag jetzt nicht krank werden", sagte er in einem ORF-Interview. Anders die Virologin Dorothee von Laer im Profil: Sie sei völlig gesund, halte sich mit sozialen Kontakten zurück und warte deshalb auf den neuen Impfstoff im Herbst.

Welche Empfehlung gilt bei Kindern unter 12 Jahren?

Kindern zwischen fünf und 11 Jahren wird derzeit keine vierte Impfung empfohlen. Empfohlen ist aber der Abschluss der Grundimmunisierung. Die dritte Impfung soll ab 6 Monaten nach der zweiten Impfung erfolgen, spätestens aber zu Schulbeginn.

Kindern unter fünf Jahren empfiehlt das NIG nach wie vor keine Impfung. “In Österreich und der EU gibt es für Kinder unter 5 Jahren derzeit noch keinen EU-zugelassenen COVID-19 Impfstoff. Aus diesem Grund wird eine Impfung von Kindern unter 5 Jahren derzeit noch nicht empfohlen.“