Warum die Intensivstationen derzeit nicht überfüllt sind

BA.5 ähnelt Delta

Weniger erfreulich ist ein neuer Bericht des Kirby Institute der australischen University of New South Wales, der nun zeigt, dass BA.5 nicht nur bessere Immun-Escape-Eigenschaften aufweist, sich also Antikörpern besser entziehen kann, sondern auch weitaus besser in Zellen eindringen kann als andere Omikron-Varianten. In dieser Eigenschaft ähnelt BA.5 mehr Delta, das ebenfalls stärker in die Zellen eintrat, als etwa BA.2. "Dies kann mit den anekdotischen Berichten über sehr lange negative Testperioden nach BA.5-Infektionen übereinstimmen, die häufig zehn Tage überschreiten“, schreibt US-Experte Eric Topol in seinem Blog "Ground Truths".