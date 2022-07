EMA erwartet Zulassung von angepasstem Booster im September

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA strebt weiter die Zulassung von aktualisierten Covid-19-Impfstoffen bis zum Herbst an. Die EMA arbeite an der möglichen Zulassung von angepassten Vakzinen im September, sagte der Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, Marco Cavaleri, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Behörde.

Die EMA sei dabei offen für verschiedene Covid-Impfstoffe der nächsten Generation und auch bereit, solche in Betracht zu ziehen, die an die derzeit vorherrschenden Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 angepasst sind. Für die geplanten Impfkampagnen der EU-Mitgliedstaaten für den Herbst könnten diese Vakzine aber zu spät kommen. Die EMA ließ daher eine Präferenz für Impfstoffe durchblicken, die auf Basis der Omikronvariante BA.1 entwickelt wurden, die im vergangenen Winter zu einem massiven Anstieg der Infektionen geführt hatte.