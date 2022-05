Corona-Impfung: Wer im Herbst den vierten Stich braucht

Wie komme ich im Herbst zu meinem vierten Stich?

In weiten Teilen Österreichs kann die Corona-Impfung nicht nur auf Impfstraßen, sondern auch im niedergelassenen Bereich – also etwa beim Hausarzt – in Anspruch genommen werden. „Zusätzlich haben die Länder niederschwellige und wohnortnahe Strukturen etabliert, die auch in Zukunft genutzt werden können“, betont das Gesundheitsministerium.

Wie oft sollte man seine Kinder impfen lassen?

Dafür gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) empfiehlt Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren derzeit nur eine Impfung. Das liege auch daran, dass der überwiegende Teil der Kinder – beinahe 80 Prozent – bereits eine Corona-Infektion durchgemacht habe. Das NIG in Österreich empfiehlt weiterhin drei Teilimpfungen für Kinder.

Kommt die Impfpflicht für alle doch noch?

Über den Sommer bleibt die Impfpflicht ausgesetzt. Ein „Scharfstellen“ des Gesetzes sei derzeit nicht verhältnismäßig, urteilen Experten. Die Bundesregierung hat für den Herbst vier Szenarien erarbeitet, auf die sie vorbereitet sein will. Schlimmstenfalls setzen sich Corona-Varianten durch, gegen die noch keine Grundimmunität in der Bevölkerung vorherrscht. Das ginge einher mit hohen Infektionswellen, die Spitäler wären wieder mit Covid-Patienten gefüllt. Für diesen Fall hätte die Regierung theoretisch noch die Impfpflicht in der Hinterhand. Prinzipiell hofft und pocht man auf die Eigenverantwortung der Österreicher. In den vergangenen Wochen ist der Impffortschritt aber de facto zum Erliegen gekommen.