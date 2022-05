Bei einer heutigen Pressekonferenz haben nämlich Gesundheitsminister Johannes Rauch und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ein vorübergehendes Aus für die Maskenpflicht verkündet. Was jetzt gilt und was nicht, haben wir für euch in diesem Video zusammengefasst:

+++ UPDATE: In Wien bleibt die Maskenpflicht in den Öffis, Apotheken, Ordinationen und Spitälern aufrecht. +++