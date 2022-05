Das sind die neuen Corona-Regeln ab 1. Juni

Maske pausiert, kommt aber wieder

Die Entwicklung in der Pandemie sei erfreulich, sagte Rauch zu den sinkenden Infektions- und Spitalszahlen. "Jetzt verschafft uns die Pandemie eine Atempause." Deshalb sei es zu verantworten, bei der Maskenpflicht "neue Regeln zu machen". Rauch: "Wir werden die Maskenpflicht im lebensnotwendigen Handel und in die Öffentlichen Verkehrsmitteln pausieren. Ich betone: pausieren." Im Gesundheitsbereich bleibt die FFP2-Pflicht aufrecht. Diese Verordnung gilt ab 1. Juni wieder drei Monate. Eine dauerhafte Abschaffung der Maskenpflicht gehe sich nicht aus, stellte der Minister auch klar: "Die Maske wird wieder kommen."

Seit dem letzten großen Lockerungsschritt Mitte April gilt die FFP2-Pflicht - zum Schutz vulnerabler Personen - nur noch in geschlossenen RĂ€umen von Krankenanstalten und Heimen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis, im Kundenbereich des lebensnotwendigen Handels, im Parteienverkehr der Verwaltungsbehörden und in Einrichtungen zur ReligionsausĂŒbung außerhalb von Messen. Diese Verordnung war ursprĂŒnglich bis 8. Juli vorgesehen.

Vorerst keine Impfpflicht

Die Impfpflicht sei ein gravierender Grundrechtseingriff und nur dann zulĂ€ssig, "wenn sie verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig ist", sagte Edtstadler. Derzeit sei dieser Grundrechtseingriff nicht verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig, wie die Experten-Kommission bekanntgab. "Ein Scharfstellen der Impfpflicht ist derzeit nicht gerechtfertigt", schlussfolgert die Ministerin.

Rauch und Edtstadler riefen jedenfalls die Bevölkerung dazu auf, weiterhin zur Impfung zu gehen. Im September wolle man dafĂŒr einen Aufruf starten, verkĂŒndete der Gesundheitsminister, der an die "Eigenverantwortung" der Menschen appellierte.

Keine Corona-Tests mehr an Schulen

Da die Zahl der positiven Corona-Tests zurĂŒckgeht, werden auch an den Schulen sĂ€mtliche Maßnahmen aufgehoben. Am 1. Juni werde an den Schulen das letzte Mal in diesem Schuljahr auf Corona getestet, vermeldete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). danach werden keine PCR-Tests an Schulen mehr durchgefĂŒhrt. "Bei neuen FĂ€llen in der Klasse können weiter anlassbezogen Antigentests durchgefĂŒhrt werden". so Polaschek. Ob im Herbst wieder Tests nötig sind, hĂ€nge von der Infektionslage ab. Man sei jedenfalls auf den Herbst vorbereitet.

Seit Ostern wird an den Schulen nur mehr einmal pro Woche verpflichtend PCR-getestet. Zuletzt gab es leicht rĂŒcklĂ€ufige Infektionszahlen - in der Vorwoche schlugen rund 1.350 Tests an. In der kommenden Woche finden die Schul-PCR-Tests noch regulĂ€r statt, in der Woche nach Pfingsten dann nicht mehr.