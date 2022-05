Mahrer zu Energiepolitik: "Wir brauchen eine ehrliche, tabulose Debatte"

Und dabei läuft uns die Zeit davon …

Wir dürfen uns nicht durch eine verlogene Debatte schummeln, sondern müssen auch diskutieren, welche Brückentechnologien wir bei der Energiewende schaffen können. Damit sind wir wieder beim Flüssiggas und gemeinsamen Terminals im Alpe-Adria-Raum, wenn wir kein russisches Gas mehr wollen. Die Deutschen handeln sehr pragmatisch und haben schon eine Grundsteinlegung für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel geschaffen.

Fürchten Sie um die Wettbewerbsfähigkeit, wenn Österreich in dem Tempo weitermacht?

Ich schaue mir jeden Tag in der Früh die Gaspreise an und vergleiche, wo österreichische Betriebe produzieren. Das Voest-Werk in Texas kann zu einem Spotmarktpreis von 20 Euro produzieren, die Voest in Linz bei knapp unter 100 Euro. Wir sprechen also von einem Faktor 5. Mehr muss ich zur Wettbewerbsfähigkeit nicht sagen! Aber es wird darüber nicht gesprochen.

Was haben Sie sich dabei gedacht, als der Kanzler eine Gewinnabschöpfung beim Verbund vorgeschlagen hat?

Man muss eingreifen, wenn der Markt nicht funktioniert. Das muss allerdings auf EU-Ebene und nicht durch einzelne Staaten geregelt werden. Es ist legitim zu sagen, dass es in einer außergewöhnlichen Situation nicht besondere Teuerungseffekte geben darf. Wir sind nach Corona und jetzt im Ukraine-Krieg in einer Super-Ausnahmesituation, wir sind im Sturm auf hoher See und da brauchen wir besondere Maßnahmen, die auch wieder zurückgenommen werden, wenn das Wetter schöner wird.