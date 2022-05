Von Laer hält Aufheben der Maskenpflicht "für vertretbar“

Wie die Europäische Luftsicherheitsagentur und die EU-Gesundheitsbehörde vergangene Woche mitteilten, fällt das verpflichtende Tragen medizinischer Masken in Flughäfen und an Bord von Flugzeugen weg. Die Maske im lebensnotwendigen Handel oder den Öffis in Österreich aber bleibt. Jedenfalls bis zum Auslaufen der aktuellen Verordnung am 8. Juli 2022. Bis dahin muss in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, an Orten des täglichen Bedarfs (Supermarkt, Post, Bank, Apotheke) und in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen eine FFP2-Maske getragen werden.