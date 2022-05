Keine Beschränkungen mehr bei Einreise nach Österreich

In Österreich fallen heute, Montag, alle wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen. Ab Mitternacht ist bei der Einreise kein 3-G-Nachweis mehr erforderlich. Urlauber, Reiserückkehrer und andere Besucher aus aller Welt können damit erstmals seit Beginn der Pandemie wieder auflagenfrei einreisen. Die neue vom Gesundheitsministerium erlassene Einreiseverordnung tritt am Montag um 0 Uhr in Kraft.

Die bisherigen Einreiseregeln für Virusvariantengebiete bleiben zwar offiziell bestehen, allerdings befindet sich derzeit kein Land auf der entsprechenden Liste der Staaten mit sehr hohem epidemiologischem Risiko. Sollte eine neue Virusvariante auftauchen, könnte damit für bestimmte Länder rasch wieder eine Test-, Registrierungs- und Quarantänepflicht verhängt werden.