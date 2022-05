Hans-Peter Hutter: "Maske tragen im Flugzeug ist eigentlich logisch"

"Die Maske kann das Ansteckungsrisiko sehr reduzieren. FFP2-Masken bieten einen sehr hohen Selbst- und Fremdschutz und es ist eigentlich logisch, auch im Flugzeug die Maske zu tragen", betont Hutter.

Flugzeug nicht mit Büro vergleichbar

Anders als in anderen geschlossenen Räumen besteht das größte Risiko einer Übertragung im Flugzeug über Tröpfcheninfektion, nicht über Aerosole. Das heißt, wenn ein infizierter Passagier hustet oder niest können über diese kleinen Tröpfchen Mitreisende in der Nähe infiziert werden. Studien zu Ansteckungen im Flugzeug zeigen, dass dies meist über die Sitznachbarn erfolgt. Eine Ansteckung über Aerosole, also jene kleinsten Teilchen, die wir ausatmen und die sich in geschlossenen Räumen verteilen, spielt im Flugzeug kaum eine Rolle. "Grund dafür ist der hohe Luftwechsel – durch die Luftfilteranlagen in den Maschinen wird die Luft in der Kabine alle drei Minuten ausgetauscht“, erklärt Hutter. Das ist doppelt so häufig wie in klimatisierten Bürogebäuden.

Zudem sind Flugzeuge mit speziellen Hepa-Filtern (kurz für High-efficiency particulate air) ausgestattet, die kleinste Partikel aus der Luft filtern. Sie reinigen die Kabinenluft von Verunreinigungen wie Staub, Bakterien und Viren um bis zu 99,9 Prozent. "Die Luftströmung im Flugzeug ist vertikal, also von oben nach unten, was das Ansteckungsrisiko weiter senkt", so Hutter. Anders wäre dies, wenn die Luft von vorne nach hinten getauscht wird und so Virenpartikel mehr verteilt würden.