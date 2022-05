Kampf gegen die "Fehler der Vergangenheit"

Wer ist für die Einspeicherung zuständig?

Die Gasspeicher werden von privatwirtschaftlichen Unternehmen betrieben (siehe Grafik). Diese müssen über das gesamte Jahr genug Gas einkaufen, um ihre Lieferverträge zu erfüllen. Typischerweise steigen die Pegel im Sommer und fallen im Winter, wenn mehr Gas verbraucht wird. Den tiefsten Wert erreichen sie für gewöhnlich am Ende der Heizsaison.

Kann der Staat die Unternehmen zum Auffüllen zwingen?

Bisher war das nicht der Fall. Nun will die Regierung aber sichergehen, dass die Speicher bis zum Winter zu mindestens 80 Prozent gefüllt werden. Dabei soll das Prinzip „use it or lose it“ gelten. Wenn ein Unternehmen seine Speicher nicht befüllt, sollen die Kapazitäten anderen zur Verfügung gestellt werden. Das betrifft vor allem die Speicherkapazitäten der Gazprom-Tochter GSA in Österreich. Energieversorger können künftig beauftragt werden, Gas einzuspeichern. Sie erhalten dafür gegebenenfalls eine Abgeltung.