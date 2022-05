Wie sich Europa vom russischen Gas verabschieden will

Solardächer-Pflicht

Laut EU-Plan sollen alle Industrieanlagen sowie alle öffentlichen Gebäude, wo dies möglich ist, Solarstromanlagen erhalten. Bei Neubauten soll dies ebenfalls Pflicht werden. Die Vorgabe: Bis 2025 soll sich die Zahl der Solaranlagen in der EU verdoppeln, bis 2030 vervierfachen. Dafür soll eine eigene Solar-Industrie in Europa gefördert werden. Ziel ist es, nicht in die Abhängigkeit von China zu geraten, wo derzeit am meisten Solaranlagen produziert werden

Schnelle Genehmigungen

Bisher konnte es bis zu neun Jahre dauern, bis die Genehmigungen für die Errichtung eines Windrades gegeben waren. Von nun an sollen Genehmigungsverfahren für die Errichtung erneuerbarer Energieträger maximal ein Jahr dauern. Staaten werden zudem dazu angehalten, „to-go“-Areale auszuweisen. Dort kann die Errichtung etwa eines Windrades erzwungen werden, wenn es„im öffentlichen Interesse“ ist.

Der Preis und die Kosten für die Energiewende

Um die gestiegenen Energiepreise für die Bürger abzufedern, gibt Brüssel den EU-Staaten die Erlaubnis: Sie dürfen sogenannte Zufalls- oder Übergewinne von Energiekonzernen („windfall profits“) besteuern und diese Einnahmen an die Bürger umverteilen. Griechenland, Italien und Spanien tun dies bereits.