Ein Anfang, aber nicht mehr

Vor bald drei Monaten startete der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Neben unendlichem menschlichen Leid führt der Krieg auch zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen. Mehr als je zuvor wurde die Erpressbarkeit Europas aufgrund der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas schonungslos offengelegt.

Daher war es jetzt höchst an der Zeit, dass endlich auch die österreichische Bundesregierung in die Gänge kommt, was die durchaus gefährdete Gasversorgung des Landes betrifft.