Streit mit Gazprom: Wer füllt die Speicher?

Moskau macht also Druck, würgt das Gasgeschäft mit Deutschland bisher aber absichtlich nicht ab. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, bezeichnet die Sanktionen deswegen als ein "chirurgisches Dekret".

Europäisches Problem

Österreich ist von dem Konflikt bisher nur beim Speicher Haidach betroffen. Denn die OMV hat noch bis 2040 einen Liefervertrag mit dem russischen Staatskonzern Gazprom. Das Gas erreicht Österreich durch die Ukraine und die Slowakei am Knotenpunkt Baumgarten. Dabei gilt eine „Take or pay“-Klausel, es muss also auch bezahlt werden, wenn das Gas nicht abgenommen wird (der KURIER berichtete).