Finnland und die NATO: Welche Gefahren der Beitritt birgt

Es sind historische Tage für Europa: Am Donnerstag erklärte Finnland, unverzüglich der NATO beitreten zu wollen. In den kommenden Tagen bereits werde die Mitgliedschaft in der Verteidigungsallianz offiziell beantragt, teilten Premierministerin Sanna Marin und Präsident Sauli Niinistö mit. Das benachbarte Schweden dürfte vermutlich demnächst nachziehen.

Experten zufolge könnten die zwei Staaten, die jahrzehntelang keinerlei militärische Bündnisse eingegangen waren, damit noch heuer Teil der NATO sein. Das würde die Sicherheitsarchitektur Europas drastisch verändern – und zwar zu Ungunsten Russlands.

Massive Drohungen

Moskau droht insbesondere der Regierung in Helsinki seit Monaten mit einer militärischen Reaktion, sollte sie den Schritt in die NATO wagen. Es bezeichnete sogar die Stationierung von Atomwaffen an der Grenze als möglich. Zuletzt stand ein Stopp der Gaslieferungen an Finnland noch heute, Freitag, im Raum.

Doch wie gefährlich ist die Entscheidung für die NATO tatsächlich für Finnland? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.