Der Wiener Politologe Heinz Gärtner warnt Finnland und Schweden vor einem voreiligen Beitritt zum westlichen Militärbündnis NATO. Eine Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens würde das komplizierte Gleichgewicht der Kräfte in Europa zerstören. Die Spannungen an der russisch-finnischen Grenze würden dadurch nicht verringert, sondern erhöht. Selbst ein Atomkrieg sei nicht auszuschließen, sagte Gärtner in einem veröffentlichten Gastbeitrag in der Wiener Zeitung (Onlineausgabe).

Neuer Kalter Krieg

"Wir stehen am Vorabend eines neuen Kalten Krieges", warnte der Strategie- und Sicherheitsexperte. Würde Finnland Teil eines Bündnisses, würde sich ein neuer Eiserner Vorhang entlang der russisch-finnischen Grenze senken wie einst im Kalten Krieg entlang der deutsch-tschechoslowakischen oder deutsch-deutschen Grenzen. Finnland würde als Teil des NATO-Bündnisses von Russland bedroht werden. Streitkräfte und Raketen würden in unmittelbarer Nähe Finnlands stationiert werden, die NATO würde entsprechend regieren, betonte Gärtner.