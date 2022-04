Schweden und Finnland auf Zielgeraden zum NATO-Beitritt

Die Wehrpflicht wurde nie abgeschafft, im europäischen Vergleich sind die Streitkräfte überdurchschnittlich groß und gut ausgestattet. Wie Schweden ist auch Finnland ein enger Partner der NATO. Nicht zuletzt wegen der Abhängigkeit von russischer Energie achtete Helsinki aber stets auf gute Beziehungen zu Moskau – die man nicht mehr gegeben sieht.

"Schnell-Mitgliedschaft"

NATO-Chef Jens Stoltenberg hat Finnland und Schweden eine Schnell-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Tatsächlich könnte ein Beitritt rasch gehen. Nach einer Einladung durch mindestens eines der 30 Mitgliedsländer sieht das Prozedere Verhandlungen vor, etwa über militärische Ressourcen.

Am Ende steht ein Beitrittsprotokoll, dem alle NATO-Staaten zustimmen müssen. Beim jüngsten Mitglied Nordmazedonien nahm all das 13 Monate in Anspruch.