Moskaus Atomdrohung: Ein Bluff – oder mehr?

Auch im Verteidigungsministerium sieht man das so. Dafür sprechen laut Strategen zwei – freilich zynische – Argumente: Das eine heißt China. „Peking ist viel daran gelegen, dass der Ukraine-Konflikt politisch und militärisch nicht noch weiter eskaliert. Das würde er aber jedenfalls tun, wenn Russland taktische Atomwaffen einsetzte – das wäre ein weiterer politischer Tabubruch.“ Anders gesagt: Sollte Moskau Atomwaffen einsetzen, könnte sich China als der große Unterstützer Putins von Moskau abwenden – und das müsse Putin verhindern. Das andere Argument: Russland habe abgesehen von Atomwaffen noch die Option von biologischen und chemischen Waffen. Und diese würde man zuvor wohl ziehen. Warum? „Weil man das auch in Syrien gemacht hat“, so ein hochrangiger Offizier.

Der Westen dürfe sich von diesen Drohungen aber nicht abschrecken lassen, sagt Alexander Dubowy. „Je besser die ukrainischen Kräfte kämpfen, desto geringer ist der Preis, den die Ukraine und der Westen werden zahlen müssen.“ Seine These: Je schlechter es für Putin in der Ukraine laufe, desto mehr Unterstützung brauche er innenpolitisch von den Eliten, die ihn stützen – und das wiederum mache es für ihn schwerer, einfach so den Roten Knopf zu drücken.