Russlands Krieg: "Sie würden über Ruinen herrschen"

Acht Wochen Krieg, mehr als zehn Millionen Vertriebene in und aus der Ukraine, Tausende Tote, schwerste Menschenrechtsverbrechen – und kein Ende des russischen Angriffskrieges in Sicht. Warum sich die Kämpfe noch lange hinziehen dürften, die unterlegene Ukraine aber nicht notwendigerweise verlieren muss, erklärt der deutsche Militärökonom Marcus Keupp.

KURIER: Können die Sanktionen die russische Kriegsmaschine zumindest bremsen?

Marcus Keupp: Nein, denn beim Krieg in der Ukraine schauen wir in die Vergangenheit: Das ist eine einfache, mechanisierte Gefechtsführung, wie sie in den großen Konflikten des 20. Jahrhunderts vorkam. Dieser Konflikt wird mit technisch relativ einfachen Fahrzeugen geführt, die ohne westliche Technologie auskommen. Zudem kommen Fahrzeuge und Panzer zum Einsatz, die schon gebaut sind, zum Teil noch in der Sowjetunion. Diese militärische Seite der Kriegsführung ist also unabhängig vom Öl- und Gasgeschäft. Es gibt allerdings schon Auswirkungen auf die russische Rüstungsindustrie – bei den Hightech-Sektoren, etwa bei Kampfflugzeugen.

Russland verfügt also über ein riesiges Reservoir an Kampfmaterial, das so schnell nicht erschöpft sein wird?

Es gibt etwa 2.800 einsatzfähige Kampfpanzer westlich der Wolga – bisher hat Russland in diesem Konflikt 500 verloren. Zum Vergleich: Eine der größten Territorialarmeen in Westeuropa, also die französische, hat rund 400 Panzer. Darüber hinaus verfügt Russland über 16.000 Panzer in Reserve, die konventionellen Bestände sind riesig.

Und so lange sie diese haben, so lange kann der Krieg weitergehen, auch wenn die russische Gefechtsführung, was die Logistik angeht, wirklich inkompetent ist. Und so lange der Westen der Ukraine Waffen liefert, so lange kann der Krieg auch von der ukrainischen Seite weitergehen.