Russen auf der Flucht: "Größter Exodus seit Oktoberrevolution 1917"

Nach Angaben des unabhängigen Lewada-Instituts halten mindestens 20 Prozent der Russen den Ukraine-Krieg für falsch. Ihre Heimat zu verlassen, ist für viele aber keine Option. Sozial Schwächere können sich die Kosten einer Flucht auch gar nicht leisten.

Top-Destinationen

Während es Flüchtende aus der Ukraine vor allem in die EU zieht, geht der überwiegende Teil der Russen in Länder, für die sie kein Visum brauchen, in denen russische Airlines noch landen dürfen oder in denen es russisch-sprachige Communities gibt.

Neben den zentralasiatischen Staaten Usbekistan, Kasachstan und Kirgistan sowie dem Baltikum sind das vor allem die Türkei, die viele Russen vom Urlaub kennen, sowie die Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Georgien.