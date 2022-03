„Wenn man in Russland ist, kann man sich nicht verstecken“, sagt Kirill Martinow, Vize-Chefredakteur der Nowaja Gazeta, in einem Zoom-Gespräch des Forum für Journalismus zum KURIER. Die Zeitung ist eine der letzten noch nicht geschlossenen liberalen Medien; sie ist dem Kreml entgangen, weil sie schlicht nicht mehr über den Krieg in der Ukraine berichtet, dafür über Missstände in Russland (siehe Tweet unten - das jüngste Cover der Zeitung, das laut Titelzeile "gemäß dem Strafgesetzbuch" entstanden ist).

Viele seiner jungen Kollegen würden um ihre Zukunft, teils auch um ihr Leben fürchten, sagt er. Viele hätten sich darum schon ins Ausland abgesetzt. „Es gibt kein Gesetz mehr in Russland.“