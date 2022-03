Wer gewinnt den Wirtschaftskrieg?

Stellt sich die Frage: Wird Russland fallen? Das könne man aktuell nicht sagen und hänge von der weiteren Entwicklung und der Dauer der Sanktionen ab, so Lukavsky. Wifo-Finanzexperte Thomas Url glaubt gegenüber dem KURIER aktuell nicht an einen Zusammenbruch. Seit dem Krimkrieg 2014 habe Russland stark an einer Verbesserung seiner ökonomischen Autarkie gearbeitet.