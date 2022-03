Russland bankrott? Das passiert, wenn Staaten pleitegehen

„Wir sehen einen Zahlungsausfall als wahrscheinlichstes Szenario“, schreibt die US-Investmentbank Morgan Stanley. „Ich wäre schockiert – absolut schockiert“, sagt der Ex-Hedgefondsmanager Jay Newman auf Bloomberg. Was ist passiert? Die Ratingagentur Fitch hat Russlands Bonitätsnote erneut gesenkt. Das Unternehmen stufte die Kreditwürdigkeit am Dienstag von B auf C in den sogenannten Ramschbereich ab.