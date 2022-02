Sowohl Russland als auch Ukraine wichtige Austro-Handelspartner

Zuletzt dümpelte das Wachstum aber in beiden Ländern dahin, sie wuchsen nicht so stark wie andere Wirtschaftsräume. Österreichische Unternehmen sind der sechstgrößte Auslandsinvestor in der Ukraine. Rund 200 heimische Firmen haben dort Niederlassungen.

Aus Österreich exportiert werden hauptsächlich Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge, chemische und medizinische Erzeugnisse. Wichtigste Importgüter aus der Ukraine sind Eisenerz, Holz und Waren daraus sowie elektrische Maschinen.

Aus der Steiermark sind in der Ukraine etwa Unternehmen wie die bit media e-solutions oder die Grawe tätig, so die "Kleine Zeitung", aus Tirol laut "Tiroler Tageszeitung" beispielsweise das Ingenieur-Unternehmen ILF, der Holzkonzern Egger, die Felder-Gruppe, Sportalm oder auch MK Illumination.

Zweitgrößter Investor

Die börsennotierte Raiffeisenbank International (RBI) mit Sitz in Wien ist ein in beiden Staaten tätiges Geldhaus. Im Hinblick auf mögliche Sanktionen hat die RBI bereits 115 Mio. Euro an Vorsorgen zurückgelegt. Auch die Bank-Austria-Mutter UniCredit ist in Russland tätig und könnte wie andere europäische Banken von angedrohten Sanktionen gegen Moskau betroffen sein.

Russland war 2020 nach Deutschland der zweitgrößte Investor in Österreich und lag bei den heimischen Direktinvestitionen an 14. Stelle. Rund 500 russische Firmen haben Niederlassungen in Österreich, 650 österreichische Unternehmen umgekehrt in Russland. Die wichtigsten Austro-Exportwaren nach Russland sind Maschinen und Anlagen, Pharmaerzeugnisse und Lebensmittel.

Der Großteil der Importe aus Russland entfällt auf Erdgas und Erdöl (80 Prozent). Weiters werden Metalle und Holz (3 Prozent) sowie jeweils daraus erzeugte Waren importiert. So ist laut Löwy die neue Gaspipeline Nord Stream 2 "wichtig für die Energieversorgung Österreichs", da sie mehr Volumen für die Versorgung nach Europa bringe. Die Pipeline, an deren Finanzierung auch die österreichische OMV beteiligt ist, könnte auch Ziel von Sanktionen werden.