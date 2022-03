Russland droht erneut die Staatspleite

Zudem könne es zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten kommen. Die russische Zentralbank versucht bereits mit mehreren Maßnahmen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der westlichen Sanktionen für den Finanzmarkt abzufedern. In der Nacht zu Mittwoch verhängte die Notenbank auch drastische Einschränkungen für den Devisenhandel.

"Zahlungsausfall als wahrscheinlichstes Szenario"

Dem Finanznachrichtendienst Bloomberg zufolge hat Russland 49 Mrd. Dollar (45 Mrd. Euro) an Staatsanleihen in Dollar und Euro offen. Am 16. März stehen Zinszahlungen über mehr als 100 Mio. Dollar an. Am 4. April läuft eine Anleihe über 2 Mrd. Dollar aus. "Wir sehen einen Zahlungsausfall als wahrscheinlichstes Szenario", schrieb die US-Investmentbank Morgan Stanley am Montag an Klienten.