Sanktionen gegen Russland zeigen erste Wirkungen

Lange Wartezeiten vor Banken und Bankomaten, die dann dennoch gar kein oder weniger als erhofft an Bargeld geben. Diese Bilder standen in russischen Städten und Orten am gestrigen Montag auf der Tagesordnung. Infolge der verhängten Finanzsanktionen wollten viele Russen noch schnell Rubel abheben und in ausländische Devisen tauschen. Doch das war vielerorts nicht mehr möglich. Ein klassischer Bankrun also.