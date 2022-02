Was der SWIFT-Ausschluss russischer Banken bedeutet

Was genau ist SWIFT und wie funktioniert es?

SWIFT – die Abkürzung steht für „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“ – stellt die technische Infrastruktur zur Verfügung, damit Banken über Landesgrenzen hinweg sicher miteinander kommunizieren können (siehe Grafik). Das betrifft Geldtransfers, Wertpapier- oder Edelmetallgeschäfte. Wer Geld ins Ausland überweisen will, kommt an SWIFT nicht vorbei. Bankkunden kennen den „SWIFT-Code“ bei Überweisungen. Mehr als 11.000 Banken in rund 200 Ländern weltweit sind an SWIFT angebunden.