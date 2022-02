Wie sich die Sanktionen gegen Russland auswirken

Die Staats- und Regierungschefs haben sich auf ein Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Unter anderem sollen High-Tech-Güter wie Mikrochips und Flugzeugersatzteile nicht mehr geliefert werden dürfen (siehe unten). Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnete es am Freitag als das "härteste Sanktionspaket in der Geschichte".

Bisher nicht beschlossen wurde der Ausschluss Russlands vom internationalen Zahlungssystem Swift. Dieser würde den Handel "sehr erschweren" und wäre für beide Seiten nachteilig, schätzt Michael Löwy, Experte für Internationale Beziehungen bei der Industriellenvereinigung (IV). Allerdings zeige das Beispiel des Iran, dass es auch dann Möglichkeiten gebe, Ausnahmen für den Handel mit Energieträgern zu schaffen.

Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass die EU die Vermögenswerte von Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow einfrieren will. Das sei in "der Geschichte ein einmaliger Schritt", kommentierte Außenminister Alexander Schallenberg.