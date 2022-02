Nehammer über EU-Sanktionen: "Putin hat sich klar verkalkuliert"

Bundeskanzler Karl Nehammer war zu Gast im Morgenjournal. Hintergrund: Die kommenden EU-Sanktionen für Russland, nach dem Einmarsch in die Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten haben einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte sowie Einschränkungen bei der Visavergabe geben.

Nehammer habe am Donnerstag zweimal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymr Selenskyj telefoniert. "Das zeigt, dass er noch am Leben ist. Er ist in Kiew, mit dem Premierminister in einem Bunker", so Nehammer.

Sanktionen im Technologiesektor

Die Diskussionen zu den Sanktionen seien Donnerstagabend im EU-Rat sehr intensiv gewesen, das nun vorgelegte Sanktionspaket sei sehr "umfassend", so Nehammer, vor allem im Bereich der Hochtechnologie. Das treffe Russland hart, weil es große Industriebereiche für Luftfahrt, Seefahrt und Weltraumtechnik habe. Auch Ausrüstungsgegenstände für die Erdölindustrie werde es aus der EU nicht mehr geben.

Unangetastet blieb vorerst das das Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift. Ein Swift-Ausschluss hätte zur Folge, dass russische Finanzinstitute quasi vom globalen Finanzsystem ausgeschlossen würden. Bei Swift sei die Expertenmeinung gewesen, dass ein Ausschluss Russlands nicht die nötigen Konsequenzen hätte, so Nehammer.

Erstens habe Russland ein eigenes Zahlungssystem und zweitens würde Russland sofort auf das chinesische Zahlungssysteme umsteigen. "Aber 70 Prozent der russischen Banken sind jetzt von schweren Sanktionen betroffen", sagte Nehammer. "Das Sanktionsregime ist so intensiv und so heftig, wie noch nie."

"Klar verkalkuliert"

Was Gaslieferungen aus Russland betrifft, wolle man vor Sanktionen Alternativen aus dem arabischen und afrikanischen Raum gewinnen, um die kurzfristige Energieversorgung sicherstellen zu können, so Nehammer.

Sichtbar geworden sei durch die Verhandlungen: "Die EU-27 sind so geschlossen wie nie. Und aus unserer Sicht hat sich die Russische Föderation und Präsident Putin klar verkalkuliert."