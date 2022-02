EU-Angst vor Nebenwirkungen: Moskau darf Swift vorerst weiter nutzen

Was bedeutet Swift? Swift steht für „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“ und ist das einzige wirklich globale Zahlungsnetzwerk, das den sicheren Geldfluss zwischen 11.000 Banken, Börsen und anderen Finanzinstituten in 200 Ländern ermöglicht.

Warum gilt ein Ausschluss von Swift als eine Art „wirtschaftliche Atombombe“? Bisher wurde diese Waffe nur einmal und zwar gegen den Iran im Streit um das Atomprogramm eingesetzt. Ohne Swift-Zugang wird ein Land de facto von der globalisierten Wirtschaftswelt abkoppelt und sein Import- wie Exportgeschäft schwer beschädigt. Russische Banken und Konzerne wären von internationalen Geldströmen abgeschnitten und könnten ihren Zahlungen – wenn überhaupt – nur über teurere, unsichere Umwege nachkommen.